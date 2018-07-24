هيرميس: بيع 17% من شركة "هيومن سوفت القابضة" بـ 226 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

قالت المجموعة المالية هيرميس، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها نجحت في الترويج وتغطية الاكتتاب لإتمام صفقة بيع لحصة 17% من أسهم "هيومن سوفت القابضة"، المملوكة لشركة العثمان للمشاريع التجارية.

وبحسب بيان للمجموعة هيرميس، وهي المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة العثمان، أن صفقة البيع، بلغت قيمتها 226 مليون دولار.

ووفقا لهيرميس، تعد الصفقة التي تم ترويجها وفقاً للمعايير الدولية، أكبر صفقة طرح ثانوي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد أحد أكبر عشر صفقات من نوعها بالأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا.

وقال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس إن الصفقة تمت في زمن قياسي وهو 8 ساعات، كما أن الصفقة أتاحت للعملاء من المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين فرصة استثمارية جذابة في قطاع واعد بأحد أهم الأسواق التي نعمل بها.

وتأتي صفقة بيع 17% من أسهم "هيومن سوفت القابضة" قبل أقل من شهرين على المرحلة الأولى من إدراج السوق الكويتي على مؤشر "FTSE Russel"، للأسواق الناشئة.

كما قامت المجموعة المالية هيرميس في أبريل من العام الماضي بدور المستشار المالي في صفقة مشابهة شهدت بيع 10% من أسهم "هيومن سوفت القابضة" قبل بضعة أسابيع من ترقية السوق الكويتي لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر "MSCI EM" في مايو 2017.

والجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ الصفقة وفقا لقواعد البورصة والإجراءات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال الكوتية وشركة بورصة الكويت.

وقال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن هذه الصفقة تعد ثالث صفقات أسواق المال للمجموعة المالية هيرميس في أقل من شهرين.

وتأتي هذه الصفقة بعد أسبوعين من إتمام الطرح الأولى لشركة "ASA International Group Plc"، أحد أكبر الشركات العالمية في مجال التمويل متناهي الصغر في بورصة لندن في صفقة بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني، وهو أول طرح لشركة تمويل متناهي الصغر في بورصة أوروبية.

بالإضافة لصفقة طرح ثانوي لأسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق ناسداك دبي في صفقة بلغت 52 مليون دولار في شهر يونيو.

والجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس احتلت صدارة تصنيف مؤسسة "تومسون رويترز"، لمستشاري الطروحات وإصدارات الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام بحصة سوقية بلغت 24.4% وذلك بعد إتمام العديد من الصفقات الهامة.

ومن ضمن الصفقات التي أتمتها، هيرمس، طرح حصة ثانوية من أسهم شركة "أورنچ مصر" البالغ قيمتها 866 مليون دولار والتي تعد أكبر صفقات أسواق المال في المنطقة منذ بداية العام.