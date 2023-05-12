انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لهيئة المسح، كان مركز الزلزال على بعد 4 كيلومترات جنوب غرب الساحل الشرقي للولاية، وعلى عمق 1.5 كيلومتر.

وفي 29 نيسان، سجلت هيئة المسح، زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا على بعد 106 كيلومترات شرق تشينييك.



كما تم تسجيل زلزال أيضا في وقت سابق بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل الفلبين.