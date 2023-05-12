شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليار جنيه لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تنمية القرى المصرية، تهدف خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد 2023/2024، إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة "كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، وكذا البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه المُبادرة لتوسيع نطاقها الجغرافي لتغطية 1600 قرية.

ووفقا لتقرير مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تم تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/24 لإتمام تنفيذ المشروعات المُستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، منها 52.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي تشمل إقامة 167 محطة معالجة و 1441 محطة رفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21.3 ألف كم، ومنها أيضًا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب ، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم

وتؤكد وزيرة التخطيط، أن مبادرة "حياة كريمة" تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى المصرية من البنية الأساسية والخدمات العامة وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية.

وتشير وزيرة التخطيط إلي أن هذه المبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافر جهود كافة الوزارات للمُساهمة - كل في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف. وتعد هذه المبادرة أكبر المُبادرات التنموية في تاريخ مصر، بل والعالم أجمع، سواء من حيث حجم المُخصصات المالية أو نطاق الشمول وأعداد المستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنموية - اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.