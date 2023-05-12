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تفاصيل خطة الجلسات النقاشية للحوار الوطنى الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس أمناء الحوار الوطنى جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم، حيث توافق المجلس على النقاط الآتية:

1- ستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

2- يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

3- يمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

4- من المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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