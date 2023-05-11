انت الان تتابع خبر حرائق الحنطة مستمرة.. الدفاع المدني تنقذ عشرات الدوانم في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني انقذت 130 دونم من محصول الحنطة بعد اندلاع حادث حريق في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين ".

وأضافت ان "الحريق كان بسبب تماس كهربائي في محوله كهربائية قريبة من حقول الحنطة".



يذكر ان الفترة الأخيرة شهدت العديد من حوادث الحريق في حقول الحنطة بعدة محافظات بالتزامن مع موسم الحصاد .