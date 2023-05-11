شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزمى: تنسيقية شباب الأحزاب تعمل على محاور الحوار الوطنى منذ الدعوة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب خلال الأشهر الماضية، ومنذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الحوار الوطني، عملت على أغلب المحاور والموضوعات المطروحة للنقاش على الأرض.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الزملاء في التنسيقية تجولوا بكل الجامعات في جلسات وحوار مفتوح مع الطلبة، ونواب التنسيقية عقدوا جلسات في دوائرهم مع المواطنين لمعرفة أفكارهم وأطروحاتهم ومشكلاتهم، وذلك هو ما ستقدمه التنسيقية للحوار الوطني".

وقال: "تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في الحوار الوطني بالمادة التي جمعتها، سواء الشباب والأنشطة الطلابية، والشباب في الجامعات قدموا مقترحات خطيرة ومهمة يمكن أن تحدث نقلة في الأنشطة الطلابية وتخلق لهم فرص عمل".

وتابع: "بالأخص المحور السياسي، التنسيقية هي لشباب الأحزاب والسياسيين، وبالتالي كان هناك اهتمام كبير بالمحور السياسي، عن طريق المنتديات السياسية داخل التنسيقية".

وقال: "كان لنا السبق أننا أقمنا حوار مجتمعي منذ عامين والتقينا بكل الشخصيات العامة والأحزاب، وقمنا بعمل رؤية حول انتخابات البرلمان والمحليات وقدمناها لرئيس مجلس النواب، واليوم ونحن نتحدث عن إصلاح سياسي داخل الحوار الوطني استعدنا هذه الرؤية".