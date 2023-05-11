شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر خلال اجتماع 42 حزبا: ندعم بقوة نجاح الحوار الوطنى للوصول للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن الحوار الوطني يتم ويناقش القضايا دون خطوط حمراء.

وأوضح "مطر" أن عدم وجود خطوط حمراء يؤكد مناقشة القضايا بانفتاح تام وفقا للدستور والقانون، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قائمة ومؤسساتها ولا يعني إجراء حوار وطني أن نبدأ من الصفر.

وأشار إلى الحوار الوطنى يحظى بمشاركة الجميع سواء الأحزاب المعارضة أو الأحزاب المؤيدة، مضيفا: "تحالف الأحزاب السياسية المصرية يدعم بقوة الحوار الوطني نظرا لأن الحوار الوطني من أجل المواطن والوطن ومن أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وانتقد فكرة اختصار الحرية علي مجموعة من القوالب المحددة، مشددا على أهمية الحرية أن تكون وفقا للرأي المسئول، مشيرا إلى أنه يدعم بقوة عمل لجنة العفو الرئاسي.

وقال إن مصر تشهد حالة من الحرية والدلالة على ذلك وجود حوار وطني، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تؤدى بنا إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن المرحلة الحالية لمصر تشهد تقدما ملحوظا فى كثيرا من المجالات. ووجه رسالة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني قائلا: "نحن داعمين للحوار الوطني ولن نقبل بإفشال الحوار الوطني".