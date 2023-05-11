انت الان تتابع خبر الزوراء يوافق على استقالة أوديشو ويعين حيدر عبد الأمير بديلا عنه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455744-638194227669798532.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-11 | 19:24
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وافقت إدارة نادي الزوراء الرياضي، اليوم الخميس، على استقالة مدرب فريق الكرة الأول بالنادي أيوب أوديشو، فيما قررت تسمية حيدر عبد الأمير مدرباً للنوارس.
وذكر النادي في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن "المدرب أيوب أوديشو، قدم استقالته بشكل رسمي والإدارة وافقت على الاستقالة مثمنة جهوده والكادر المساعد له مع الفريق طوال الفترة الماضية".
وبين أن "إدارة النادي اجتمعت وقررت تسمية حيدر عبد الأمير مدرباً للفريق يساعده كل من هشام محمد وعلي حسين رحيمة، فيما سيتم تسمية مدرب للياقة قريباً".
يذكر أن نادي الزوراء يحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة في الترتيب العام للدوري الممتاز.
وبين أن "إدارة النادي اجتمعت وقررت تسمية حيدر عبد الأمير مدرباً للفريق يساعده كل من هشام محمد وعلي حسين رحيمة، فيما سيتم تسمية مدرب للياقة قريباً".
يذكر أن نادي الزوراء يحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة في الترتيب العام للدوري الممتاز.
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