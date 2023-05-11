الزوراء يوافق على استقالة أوديشو ويعين حيدر عبد الأمير بديلا عنه

وذكر النادي في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن "المدرب أيوب أوديشو، قدم استقالته بشكل رسمي والإدارة وافقت على الاستقالة مثمنة جهوده والكادر المساعد له مع الفريق طوال الفترة الماضية".

وبين أن "إدارة النادي اجتمعت وقررت تسمية حيدر عبد الأمير مدرباً للفريق يساعده كل من هشام محمد وعلي حسين رحيمة، فيما سيتم تسمية مدرب للياقة قريباً".



يذكر أن نادي الزوراء يحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة في الترتيب العام للدوري الممتاز.