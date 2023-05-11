انت الان تتابع خبر بصحة كركوك.. رصد تغييرات فيزيائية وعيوب تصنيعية ونقص في الأدوية المجهزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كركوك ضبط أوليَّات تجهيز دائرة الصحَّة في المُحافظة بكميَّـةٍ من مادة (امبول فولتارين) بلغت (598,750) امبول، للأعوام (2020 و2021 و2022) بسعرٍ إجماليٍّ وصل إلى (134,718,750) مليون دينار، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ توزيع (433,136) امبول على المستشفيات والقطاعات الصحيَّة التابعة للدائرة، فيما تمَّ إيقاف توزيع الكميَّة المُتبقّية البالغة (165,614) امبول بعد ظهور تغييراتٍ فيزيائيَّةٍ عليها، بناءً على توجيهٍ صادرٍ عن وزارة الصحَّة - دائرة الأمور الفنيَّـة، لحين صدور قرارٍ بإتلافها أو استرجاعها".

وأضافت، أنَّه "تمَّ رصد قيام شركة " كيماديا" بتزويد دائرة الصحَّة بكميَّة (104,100) من مادة Piaster) Zinc) بلاستر لاصق بسعرٍ إجماليٍّ بلغ (159,801,600) مليون دينارٍ، تمَّ توزيع جزءٍ منها بين المُستشفيات والدوائر الصحيَّة في المُحافظة، لافتةً إلى ضبط أوليَّاتها، بعد ظهور عيوبٍ تصنيعيَّةٍ؛ بسبب رداءة المادة المُجهّزة وصعوبة فتحها ولصقها".

وتابعت، أنَّه "تمَّ رصد نقصٍ في كميَّات مادة امبول (CLEXANE) تحت الجلد المُجهَّزة إلى مستشفى داقوق العام من قبل دائرة صحَّة كركوك التي بدورها تسلَّمت (868) علبة تحتوي كلُّ واحدةٍ منها امبولتين من الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّـة".