انت الان تتابع خبر بحال تخلفت أمريكا عن السداد.. النقد الدولي يحذر من "تداعيات خطيرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مديرة العلاقات العامة لدى صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الصحافيين، "تقييمنا يشير لإمكانية حدوث تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، وإنما على الاقتصاد العالمي أيضا، في حال تخلّفت الولايات المتحدة عن السداد".ودعت جميع الأطراف المعنية إلى "حل المسألة بشكل عاجل".

وفي يناير، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية " نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار.

من جهته طالب البيت الأبيض الكونغرس برفع هذا المؤشر دون شروط، لكن مجلس النواب، الذي تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، ربط هذا الإجراء بضرورة تخفيض الميزانية، وخفض النفقات الحكومية.

بدورها، حذرت وزيرة المالية جانيت يلين في وقت سابق من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 يونيو، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن الدين الوطني.

