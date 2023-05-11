انت الان تتابع خبر روسيا: لا تمديد لصفقة الحبوب في غياب التوافق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول الروسي في تصريحات عقب اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مبادرة البحر الأسود في اسطنبول يومي الأربعاء والخميس على مستوى نواب وزيري الدفاع والشؤون الخارجية، وردا على سؤال حول خيارات العمل إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تمديد الاتفاقية بحلول 18 ايار، مع مراعاة مصالح الاتحاد الروسي في توريد الأسمدة: "إذا فلن تكون موجودة بعد".واضاف: "المبادرة التي تجلب منافع لجانب واحد لا يمكن أن يعترف بها الجميع ويؤكدوها.بطبيعة الحال، نحن نحمي في المقام الأول المصالح الوطنية لروسيا ومنتجيها الزراعيين ومنتجي الأسمدة، وفي النهاية، بالطبع، نقوم بذلك آخذين في الاعتبار الوضع العام في سوق الغذاء العالمية - إنها متقلبة للغاية".

وفيما يتعلق بتوقيت تمديد الصفقة، أشار فيرشينين إلى أنه "تم تقديم مقترحات مختلفة في الاجتماع".

وأضاف: "ننطلق من حقيقة أنه كان هناك قرار بالتمديد لمدة 60 يوما، وينتهي في 18 ايار.

العمل، والاتصالات مستمرة، ومع ذلك، لا يمكن إلا النظر في جميع المواعيد النهائية ورغبات الأطراف الأخرى، لكننا لن نقبل بأي تحد أو تعارض مع مصالحنا".

