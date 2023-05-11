انت الان تتابع خبر "أوبك": نتوقع نمو الطلب الصيني على النفط هذا العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي دون تغيير وعزت ذلك إلى عوامل انخفاض محتملة مثل سقف الديون الأميركية.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن "الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.33 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 2.3 بالمئة. ولا ينطوي ذلك على تغير يذكر عن توقعات الشهر الماضي التي بلغت 2.32 مليون برميل يوميا".



واضافت في التقرير إنها أجرت "تعديلات بزيادة طفيفة بفضل الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد الصيني بينما من المتوقع أن تشهد مناطق أخرى انخفاضا طفيفا بسبب التحديات الاقتصادية التي من المرجح أن تنال من الطلب على النفط".

وفاجأ تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، سوق النفط في الثاني من نيسان بإعلان خفض جديد للإنتاج المستهدف، وذلك في إضافة لتخفيضات قائمة بالفعل.

وارتفعت أسعار النفط في بادئ الأمر لكنها تعرضت لضغوط بسبب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة والمخاوف المتعلقة بسقف الديون الأميركية.

ولم يطرأ تغير على تقديرات نمو الطلب العالمي للشهر الثالث على التوالي وأبقت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند 2.6 بالمئة مشيرة إلى عوامل هبوط محتملة مثل التضخم العنيد وزيادة مدفوعات الديون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت أوبك في تعليقها الاقتصادي "مع احتمال ظهور تحديات أخرى متعلقة بالديون، تظل عوامل عدم التيقن الجيوسياسي قائمة ويستمر التضخم".

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، لم تُحسم مسألة سقف الديون الأميركية حتى الآن مما قد يكون له تبعات اقتصادية".

