شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر الصناعة بالحوار الوطنى: توافر العملة الصعبة على رأس اهتماماتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى حدث مهم فى تاريخ مصر ولأول مرة يكون هناك كثافة وغنى فى الموضوعات والتفاصيل التى ستناقشها لجنة الصناعة، مشيرا إلى أن توافر العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام على رأس نقاشات اللجنة.

وأوضح بهاء ديمترى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، أنهم يستقون أبرز القضايا التى تخص الصناعة من اتحاد الصناعات من خلال المشاكل التي تواجههم، والغرف الصناعية التابعة للاتحاد واتحاد الغرف التجارية، وكل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن كل المشاكل والتحديات تم قراءتها بعناية وإبرازها.

وأشار المهندس بهاء ديمتري، إلى أن لجنة الصناعة بالحوار الوطني تحوذ على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية، قائلا: "عن طريق الصناعة نقدر نوفر وظائف وفرص عمل ومرتبات وسيولة مالية لتحقيق جميع المتطلبات، والصناعة في مصر قامت بدور قوي تاريخيا والصناعة المصرية قوية ولها إسهام قوى فى الاقتصاد المصرى".