تركيا.. مرشح حزب البلد "محرم إنجه" يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية التركية

أعلن المرشح الرئاسي عن حزب البلد المعارض في تركيا، محرم إنجه، الخميس 11 مايو/أيار 2023، انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستُعقد الأحد 14 مايو/أيار الجاري.



جاء إعلان إنجه "المفاجئ" خلال مؤتمر صحفي، وقبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد جدل أثير حول تسريبات تتعلق بفضيحة جنسية بحقه، نشرها أشخاص محسوبون على تنظيم "غولن" المحظور في تركيا، وفق وسائل إعلام تركية.



من جانب آخر، أعلن إنجه أن حزبه "البلد" سيشارك في الانتخابات البرلمانية دون تغيير، مطالباً مناصريه بدعم الحزب؛ ليتمكن من دخول البرلمان.



ونفى إنجه التسريبات غير المنشورة التي قال إنه تعرض لابتزاز بسببها، مشيراً إلى أن أصابع تنظيم غولن وراءها، وأضاف: "هناك صحفيون كتّاب يدعمون تنظيم غولن حينما يكتبون. تلك المشاهد أو التسجيلات الصوتية لا تعود لي. هي افتراء محض".



أضاف: "ما عشته خلال 45 يوماً الماضية، لم أعشه طيلة 45 عاماً"، في إشارة إلى أول يوم أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية.



واتهم أعضاء بتنظيم غولن بمهاجمته من الخارج، وأضاف: "كل يوم أواجه افتراءات بحقي. عدد كبير من أعضاء غولن في الخارج يهاجمونني، ومثلهم تنظيم بي كا كا (حزب العمال الكردستاني)".



وأردف: "لم أكن أعلم أنني أمتلك هذا القدر من التحمّل، ليفعلوا قدر ما يشاؤون من المشاهد والتسجيلات الصوتية المزيفة، لا أخاف من هذه المؤامرات".



(وكالات)

