شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب" يسأل: كم تبلغ المتأخرات الضريبية.. ورئيس الضرائب: 350 مليار تقريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، قائلا:" كم أصبحت المتاخرات الضريبية الان ، علما بأنها كانت فى 30 يونيو الماضي 308 مليار جنيه، كم أصبحت الآن.

و أضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الأسباب التى ينتج عنها هذه المتاخرات أبرزها قيام المصلحة بالفحص ومطالبة الممولين علي عدد كبير من السنوات مرة واحدة مما يعجز الممول عن السداد، فضلا عن أن التقديرات غالبا ما تكون مبالغ فيها وجزافية.

وتابع سالم:" و اللجان الداخلية لا تحسم التقديرات بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هناك تصريحات سابقة لكم بأن قانون مقدم من الحكومة يساعد علي تسوية جزء كبير من المتاخرات الضريبية .

وعلق مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب قائلا: "المتأخرات وصلت الآن 350 مليارا تقريبا، منها 150 مليارًا يتعذر تحصيلها، وفيما يتعلق بمحاسبة الممول لعدد من السنوات مرة واحدة فذلك بسبب قلة عدد الموظفين وخوفا من التقادم، حيث يقوم الفاحص بعمل تقديرات يتم تعديلها حال وجود بعض الملاحظات، وذلك فى إطار الحرص على تفادى عملية التقادم وضياع مستحقات المصلحة".

وأضاف توفيق، أنة تم إعداد مشروع قانون بالفعل وقدم لمجلس النواب بخصوص عمل تسويات المتاخرات الضريبية تنص علي دفع ضريبة بنسبة مقطوعة للمتاخرات أقل من عشرة مليون وآخري للمتاخرات الأكثر من عشرة مليون.

وتسائل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا القانون.

وأجاب توفيق قائلا:" قد تصل من 30 حتي 40 مليار جنيه".