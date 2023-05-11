شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 42 حزبا سياسيا يناقشون الاستعداد لجلسات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية والذى يضم 42 حزبا سياسيا سوف يناقشون اليوم الاستعداد لحضور جلسات لجان الحوار الوطنى التى تنطلق يوم الأحد القادم.

وقال النائب تيسير مطر ان، أن رؤساء أحزاب التحالف والذين حضروا جلسة مؤتمر الحوار الوطنى يوم 3 مايو سوف يناقشون تقريرا حول ردود الفعل الإعلامية والسياسية والشعبية عن جلسة الافتتاح يعرضه المتحدث الاعلامى للتحالف الكاتب الصحفي محمود نفادى.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن الاجتماع سوف يوجه رسالة شكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى الحوار الوطنى تقديرا لدعوته للحوار ورعايته له".