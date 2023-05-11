انت الان تتابع خبر طبيب روسي يكشف فوائد ومضار الخضروات الورقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشير الطبيب في برنامج تلفزيوني إلى أنه أثبت علميا أن تناول هذه الخضروات تخفض من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وغيره من أنواع الخرف الأخرى.

واتضح أن معظم المواد النشطة بيولوجيا المؤثرة في النشاط الفكري للإنسان موجودة في الكزبرة. بالإضافة إلى ذلك للكزبرة خصائص مضادة للميكروبات لذلك تعتبر مضادا حيويا طبيعيا.



ويقول: " تناول كمية كبيرة من الكزبرة من جانب يبطئ سرعة ضعف المعرفة ومن جانب آخر يمنح مقاومة لنوع ما من العدوى".

ووفقا له، تحتوي جميع الخضار على فيتامين К الذي يعتبر نظيرا للأدوية التي تقوي نسيج العظام وتقلل من مخاطر الكسور.

وبالإضافة إلى ذلك جميع الخضار والفواكه والأعشاب تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، الذي له خصائص مضادة للأورام ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويحذر مياسنيكوف من أن الخضار الورقية قد تكون سببا في تكون حصى الكلى، كما يجب التقليل من تناولها أو استبعادها تماما من النظام الغذائي عند تناول أدوية ترقق الدم.

