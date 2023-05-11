انت الان تتابع خبر احباط تهريب أكثر من 250 ألف لتر من المشتقات النفطية في 5 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن الجولات الميدانية التي تجريها مفارزنا في عموم محافظات البلاد لمنع حالات التهريب والتلاعب بالمنتجات النفطية التي تتسبب بخلق مشكلات اقتصادية ترهق كاهل المواطنين، تمكنت مفارز الأمن الإقتصادي بعد نصب كمائن محكمة من إحباط عمليات تهريب (266) ألف لتر من المشتقات النفطية أبرزها في محافظة بغداد".وأضاف: "تم ضبط صهريج مخصص لنقل الإسمنت محورٌ بطريقة مبتكرة لتهريب المشتقات النفطية، لكن دقة المعلومات وسرعة البديهة المتوافرة لدى مفارزنا أسهمت في كشف هذه العملية وإحباطها".

وأشار الى ان "العمليات الباقية توزعت في محافظات (نينوى، وكركوك، وديالى، وصلاح الدين) وتم ضبط (40) خزان مختلف السعات وغلق (3) ساحات غير رسمية تُستخدم لتهريب المشتقات النفطية".

وأتم البيان: "عمليات الضبط والإغلاق جرت إستناداً لموافقات قضائية أفضت إلى إلقاء القبض على (11) متهماً ومصادرة المواد المضبوطة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".