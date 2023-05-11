انت الان تتابع خبر افتتاح معبر جديد بين العراق وتركيا.. هذه تفاصيله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المشرف على إدارة سوران هلكورد شيخ نجيب، إنَّ المعبر يقع في منطقة شيروان مزن التابعة لمنطقة ميركة سور التابعة لإدارة قضاء سوران، مضيفا، ان "هذا المعبر سيكون في المرحلة الأولى لخدمة المسافرين، لأنه يعمل على اختزال المسافة بين الإقليم وتركيا إلى 4 أو 5 ساعات على عكس المنفذ الأول (سرزيري) القديم الذي كان بعيداً جداً وخاصة لمواطني أربيل، بحسب الصحيفة الرسمية.وتابع نجيب أنَّ افتتاح المنفذ أمام المسافرين يأتي كمرحلة أولى، تمهيداً لتوسيع المنفذ لاستعماله لأغراض التجارة أيضاً بين البلدين، وبهذا سيكون بوابة دولية جديدة بين إقليم كردستان وتركيا.

وسيكون منفذ "زيت" الحدودي الواقع في منطقة شيروان مزن، التابعة لمنطقة ميركة سور في ادارة سوران المستقلة، هو الثالث بين كردستان وتركيا، والأول بين محافظتي اربيل وهكاري.

وكانت اربيل وانقرة وقعتا اتفاقا عام 2014 لفتح منفذ "زيت" الحدودي إلا أن ظهور تنظيم "داعش" الارهابي والأزمة المالية التي عصفت بكردستان حالت دون إتمام المشروع.

ويشترك إقليم كردستان وتركيا حالياً ببوابتين حدوديتين دوليتين في محافظة دهوك. ويعرف المعبران باسم بوابة إبراهيم خليل الدولية وبوابة سارزيري، في حين أن سارزيري محجوز للسياح، ويبقى إبراهيم خليل أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً للسياحة والتجارة.

