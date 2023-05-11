انت الان تتابع خبر صلاح الدين .. ارتفاع غير مسبوق باسعار اللحوم وغياب الرقابة على الاسواق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على الرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار في السوق العراقية إلا أن أسعار اللحوم ما زالت تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين لشراء اللحوم الحمراء .

حكومة صلاح الدين المحلية من جانبها اتخذت سلسلة إجراءات بتسعيرة اللحوم الحمراء وفرض سعر خمسة عشر الف دينار للكيلو الواحد إلا أن أغلب الجزارين لم يلتزموا بتلك التسعيرة .

سواء ارتفع الدولار أو انخفض يبقى تجار الأزمات يستغلون غياب الرقابة على الأسواق المحلية لا سيما اللحوم والتي بات المواطن يشاهدها فقط دون قدرته على شرائها .

