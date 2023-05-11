شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات.. مشاريع سكنية تؤكد اهتمام القيادة برفاهية المواطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تضع قيادة الإمارات قضايا المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم في مقدمة أولوياتها، لإيمانها بأنهم الثروة الحقيقية للوطن، وركيزة أساسية لنهضته وتقدمه.

ويتجلى ذلك في جهود تبذلها الدولة في خدمة المواطن، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له عبر المبادرات والبرامج المستمرة.

وتواصل قيادة الدولة وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعمها لملف إسكان المواطنين، حرصًا على تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه لأبناء الوطن، سيرًا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال: "ثروتي.. سعادة شعبي".

وبتوجيهات رئيس الدولة، يسير ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على ذات الخطى والنهج، بوضع تنمية الأسرة المواطنة وتعزيز رفاهيتها في مقدمة الأولويات والخطط.

أحياء متكاملة

ويأتي اعتماد الشيخ خالد بن محمد بن زايد، بتوجيهات رئيس الدولة، أمس الثلاثاء، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم، لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة في أبوظبي، تأكيدًا لما توليه القيادة من اهتمام بكل ما يتعلق بتعزيز الاستدامة والاستقرار الأسري لمواطني الدولة.

وتتضمن هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة.

الفلاح السكني

وسبقت تلك التوجيهات، تدشين ولي عهد أبوظبي، الأسبوع الماضي، لتوسعة مشروع الفلاح السكني، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، التي تشمل هذه إضافة 899 فيلا سكنية جديدة بتكلفة تجاوزت 1.92 مليار درهم.

وتمتد مساحة توسعة مشروع الفلاح السكني على 215 هكتارًا، بحيث تشمل 899 فيلا سكنية و5 مساجد و5 حدائق عامة، إلى جانب تهيئة مساحات أراض لمرافق تجارية ومجتمعية وغيرها، وتتألف كل فيلا سكنية من مجلس للرجال وآخر للنساء، وصالات للطعام والمعيشة، و5 غرف نوم، وغيرها من المرافق النوعية.

منافع سكنية

وفي منتصف الشهر الماضي، وبتوجيهات رئيس الدولة، اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم، يستفيد منها 1800 مواطن ومواطنة على مستوى الإمارة.

مبادرات تجسد نهج قيادة وحكومة الإمارات التي جعلت من رخاء وسعادة المواطن هدفًا أساسيًا ومحور اهتماماتها في جميع سياساتها وقراراتها واستراتيجياتها، إيمانًا منها بالدور المحوري للمواطن في تحقيق أهداف الوطن التنموية، وهو ما يعكس التلاحم المجتمعي بين قيادة الإمارات وشعبها الذي أصبح نموذجًا استثنائيًا عالميًا.