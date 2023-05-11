شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات توقع مذكرات تفاهم مع 6 دول لتعزيز قيم التسامح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهد ملتقى الاستثمار السنوي 2023، مراسم التوقيع بين الإمارات و6 دول لتعزيز التسامح وتوحيد الجهود لتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وتم توقيع مذكرات تفاهم بين الإمارات وكل من كازاخستان، وأرمينيا، وغينيا، البحرين، وقيرغيزستان، وحكومة إقليم السند الباكستاني.

وتهدف مذكرات التفاهم الست الموقعة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، بما يؤكد التزام الإمارات الراسخ على خلق مجتمع متسامح ومسالم، كما يعكس حرص الدولة على التعاون مع الدول الأخرى في تعزيز قيم التعايش السلمي الذي يساهم في توفير الحياة الكريمة والاستقرار ونشر السلام.