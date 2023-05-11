شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المرحلة الثانية من مشروع إنارة شوارع أبوظبي تصل مرحلة الإغلاق المالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل وصول المرحلة الثانية من مشروع إنارة الطرقات في إمارة أبوظبي بتقنية "إل إي دي" لمرحلة الإغلاق المالي، واختيار مشروع "نجوم" التابع للتحالف الفرنسي الذي يضم "شركة إي دي أف" و"شركة إنجي للطاقة" والمملوك مناصفةً بين الشركتين، لتنفيذ المشروع في العاصمة أبوظبي.

ومع استكمال مرحلة الإغلاق المالي، ستبدأ الآن الأعمال بالمرحلة الثانية من المشروع الذي يشمل تمويل وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 133،473 وحدة إنارة موفرة للطاقة في الإمارة، حيث سيسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 2400 مليون كيلوواط / ساعة، مما يعادل خفض الاستهلاك بنسبة 74%، على امتداد فترة الامتياز للمشروع البالغة 12 عامًا.

تقييم شامل

وتلعب دائرة البلديات والنقل دورًا رئيسيًا في عملية اختيار تحالف الشركات الفائز بمشروع إنارة الطرقات المقدم في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبعد إجراء تقييم شامل للعروض التي قدمتها الشركات المتأهلة، قامت كل من "شركة إي دي أف" و"شركة إنجي للطاقة" بتوقيع شراكة مع دائرة البلديات والنقل لإنجاز المشروع.

وتم طرح المشروع وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، والدليل الإرشادي لمشاريع الشراكة التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسياسة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.