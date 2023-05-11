انت الان تتابع خبر "لا داعي الى منشورات الطشة".. خبير اقتصادي: اسعار الدولار لن تستقر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في منشور تابعته الخليج 365، إنه "بعد ٧ شهور من تطبيق المنصة الالكترونية وبعد كل الذي قيل عن التقدم الكبير في الامتثال لقواعد هذه المنصة وبعد مليارات الدولارات التي يبيعها البنك المركزي شهريا من خلال النافذة وبعد عشرات الوعود التي أطلقها المستشارين والسياسيين والخبراء بأن السعر الموازي سيعانق السعر الموازي ظل الدولار يحلق عاليا من دون ان يكترث بما يقوله الاخرون".

وأشار الى ان "الدولار سيظل هكذا الى ان نجد آلية مناسبة بالاتفاق مع الامريكان لتمويل التجارة مع ايران"، موضحا ان "غير ذلك هو مجرد ثرثرة فارغة وتنظيرات لا طائل لها في الفضائيات ومنشورات بائسة للطشة ليس إلا".

