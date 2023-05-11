شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أجهزة الدولة المصرية تواصل جهودها لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل أجهزة الدولة المصرية جهودها المكثفة لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ بالإشراف على الخدمات المقدمة للوافدين داخل الموقف البرى الدولى بكركر، والذى يشهد في نفس الوقت متابعة ميدانية المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة للجهود المستمرة على مدار اليوم للتيسير والتسهيل على القادمين من السودان من خلال الحافلات وذلك بتذليل كافة العقبات، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب ووسائل النقل، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات الأخرى.

ولفت إلى أنه تم أيضًا تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد ياسر عبد الشافى بمواصلة التواجد الميدانى للاطمئنان على توفير الخدمات بمعبرى أرقين وقسطل، وتذليل أى معوقات أولًا بأول، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالإشراف ميدانيًا بنوبتجيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة فى كافة الإتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولى البرى بكركر.

وفى نفس السياق تفقدت السفيرة نيفين الحسينى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر التابعة للأمم المتحدة معبرى قسطل وآرقين برفقة السكرتير العام المساعد للمحافظة للتعرف على منظومة العمل داخل المنفذ، وتقديم كافة المساعدات للأخوه الأشقاء السودانيين أو للوافدين من المصريين والجنسيات المختلفة، وهو الذى توازى مع قيام مركز أبن النيل للإغاثة والدعم الإنسانى بتقديم الدعم اللوجستى على طريق أسوان / أبو سمبل البرى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للوافدين حيث تم تسليم ثلاجة ديب فريزر لعيادة الهلال الأحمر بمعبر قسطل لتبريد المياه، وحفظ بعض الأدوية والأمصال، بجانب توفير 10 مظلات ومقاعد لحماية الوافدين من إرتفاع درجة حرارة الشمس، بالإضافة إلى قيام متطوعى الشباب والرياضة بموقف كركر الدولى بتقديم الخدمات المختلفة، ليتكامل ذلك مع القيام برفع المخلفات والإشغالات بالموقف، وأيضًا تركيب كشافات الليد بأعمدة الإنارة بمدخل الموقف، تواكبًا مع تقديم الخدمات الصحية والدعم النفسى للوافدين، وغيرها من الخدمات الأخرى.