شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد عبد الغفار: تطعيم 114 طفلًا قادمًا من السودان ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنه تم تطعيم 114 طفلا من القادمين من دولة السودان الشقيق، بالطعوم المضادة لشلل الأطفال، بالإضافة إلى مناظرة 466 قادمًا من خلال عيادات الحجر الصحي عبر ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر، هذا إلى جانب تحويل حالة إلى مستشفى سفاجا العام بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث تلقى الخدمة الطبية اللازمة، وتم إعادته مرة أخرى.

وأشار «عبد الغفار» إلى تمركز 9 عيادات متنقلة في ميناء سفاجا إلى جانب 10 سيارات إسعاف مجهزة بعناية مركزة، علاوة على رفع حالة الاستعداد في المستشفيات والخدمات الإسعافية بمحافظة البحر الأحمر، كما تم الدفع بـ50 فردا من اطقم الحجر الصحي لسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي على القادمين.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إن الخدمات المقدمة للقادمين تضمنت، «كارت المتابعة» والذي يشمل كافة البيانات الصحية، والشخصية، ورقم الهاتف، ومحل الإقامة في مصر، للمتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول، علاوة على التطهير المستمر للميناء، لمكافحة القوارض والحشرات ونواقل الأمراض، من خلال فرق الأمراض المتوطنة.