شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة المصرية: توفير “كارت متابعة” لمدة 14 يومًا للنازحين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن هناك العديد من الخدمات المقدمة للقادمين من السودان،عبر ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر منها توفير«كارت المتابعة» والذي يشمل كافة البيانات الصحية، والشخصية، ورقم الهاتف، ومحل الإقامة في مصر، للمتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول، علاوة على التطهير المستمر للميناء، لمكافحة القوارض والحشرات ونواقل الأمراض، من خلال فرق الأمراض المتوطنة.

من جانبه أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، تقديم الخدمات الطبية إلى 581 قادما من المصريين العائدين والأشقاء النازحين من دولة السودان، مضيفا إنه تم مناظرة 466 قادما من خلال عيادات الحجر الصحي بالميناء، كما تم تطعيم 114 طفلا بالطعوم المضادة لشلل الأطفال، إلى جانب تحويل حالة إلى مستشفى سفاجا العام بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث تلقى الخدمة الطبية اللازمة، وتم إعادته مرة أخرى.