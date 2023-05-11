أوكرانيا: 39 هجوماً روسياً خلال 24 ساعة

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تصدت لـ 39 هجومًا روسيًا في مناطق (باخموت ومارينكا وليمان وأفديفكا) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الهيئة -حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الخميس- "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذوا 39 هجوما على المناطق المشار إليها.. لا تزال باخموت ومارينكا بؤرة الأعمال العسكرية، يكثف الروس من هجماتهم الرئيسية في ليمان وباخموت ومارينكا وأفديفكا".

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الـ24 الماضية، 45 غارة جوية، بالإضافة إلى قصف إحدى البنى التحتية المدينة في دونيتسك بصاروخ من طراز إس-300، كما استخدمت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق 53 مرة وخاصة خلال استهدافها للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، مضيفة أنه تم تسجيل إصابات بين المدنيين جراء القصف الروسي؛ الذي أدى إلى تدمير منازل وبنى تحتية مدنية أخرى.

وأفادت هيئة الأركان العامة بأن التهديد بضربات جوية وصاروخية روسية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا.

كما أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 196 ألفا و920 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و740 دبابة و7 آلاف و287 من المركبات المدرعة و3 آلاف و53 من النظم المدفعية و557 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و310 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية

و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و984 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 391 من المعدات الخاصة و2627 طائرة مسيرة وإسقاط 970 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.