الشارقة - اميمة ياسر - أفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "تسنتر"، إن قاذفة روسية من المجموعة قصفت جسرًا عائمًا للقوات الأوكرانية، ودمرت طائرة بدون طيار.

وقال سافتشوك " على محور كراسنوليمانسكي، وجهت وحدات من مجموعة قوات (تسنتر) ضربات نارية مصيبة في مناطق تمركز قوة بشرية وآليات نارية للعدو. وقصفت طائرة قاذفة قنابل من المجموعة الروسية جسرًا عائمًا ومعاقل تجمع القوميين. ودمرت منظومات الدفاع الجوي صاروخ راجمة هيمارس وطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

ووفقا له أيضًا، في منطقة تشيرفونوبوفسكي وفي منطقة غابات سيريبريانسكي، كشفت وسائل الاستطلاع التابعة للمجموعة عن حركة أفراد اللواء الخامس والعشرين المحمول جواً ولواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين للقوات الأوكرانية.

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أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الاثنين بالقضاء على 120 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".

بالإضافة إلى ذلك، في مناطق سينكوفكا وبيريستوفيه في مقاطعة خاركوف تم القضاء على ما يصل إلى 55 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث دبابات، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وسبع عربات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر"دي 30".

وعلى محور كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن العمليات التكتيكية والطيران العسكري وسلاح المدفعية التابع لكتائب قوات "المركز" دمر وحدات العدو في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيونا، وتورسكوي وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تم القضاء على أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا، وثلاث عربات قتالية مدرعة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، ومدفعين من طراز "دي -20" في هذا الاتجاه.