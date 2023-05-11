شكري يؤكد التنسيق مع مؤسسات الدولة ببلاده لاستقبال ضيوف مصر القادمين من السودان

كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن العديد من السودانيين لجأوا للحدود الجنوبية المصرية هربا من الصراع العسكري في بلادهم.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، من تشاد، على قناة صدى البلد، أن مصر تقوم بالتنسيق مع مؤسسات الدولة من خلال لجنة الأزمة لاستقبال ضيوفها من السودان.



وشدد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يعمل على مدار اليوم لمتابعة استقبال ضيوف مصر من السودان.



وأوضح أنه تم تدعيم أجهزة الشرطة والجوازات في المنافذ الجنوبية لاستقبال ضيوف مصر من السودانيين، إضافة إلى توفير كافة الوسائل المناسبة من أطعمة ومياه في ضوء الأعداد الكبيرة للسودانيين القادمين إلى مصر.



وأردف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر تراعي الإجراءات في دخول الوافدين إليها لمنع أن يندس أحد بينهم من عناصر تؤذي المصريين .



وأكد على أن وزارة الخارجية طالبت منظمات الأمم المتحدة بتكثيف جهودها لزيارة المنافذ والإطلاع على كل ما تقدمه مصر للقادمين إليها .



وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن هناك اعتراف من الدول الأوروبية بما تقوم به مصر من مسئولية وإلتزام تجاه أشقائها في السودان وجنوب السودان وإفريقيا.