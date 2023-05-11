تعرف على جهود مصر في إجلاء رعاياها ومساندة الأشقاء بالسودان

استعرض برنامج "اليوم"، الذي الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، في فقرة خاصة جهود الدولة المصرية في إجلاء رعاياها المصريين فضلا عن مساندة الاشقاء بالسودان.





وأجرى البرنامج، مقابلة مع مراسل dmc مصطفى سعد، الذي تحدث عن اجراءات الدولة المصرية في معبري أرقين وقسطل، وما تقوم به الحكومة من تقديم تسهيلات كبيرة في اجراءات دخول المصريين، والأوراق المقدمة من السودانيين لتقديم المساعدات، فضلا عن جهود وزارة الصحة وما تقدمه من عيادات متنقلة على المعبرين.





ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانيين والرعايا الأجانب أدت إلى فرار الآلاف من الوضع الخطير في العاصمة.