انت الان تتابع خبر اتلاف ادوية ولقاحات كورونا في مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اتلاف مواد (ادوية بشرية ولقاحات كوفيد ١٩ ومواد تجميل وبوستيجات شعر ورموش صناعية واغلفة ساعات واغلفة ادوية) مخالفة في مركز كمرك مطار بغداد الدولي لكونها مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".



وبينت الهيئة، ان "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض وفق قانون الكمارك النافذ".