انت الان تتابع خبر أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً.. مقتل 3 إرهابيين في سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد التأكيدات المستمرة من قبل قيادة العمليات المشتركة للحيطة والحذر وتكثيف الجهود والمتابعة لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية، تمكنت القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء من احباط محاولة تعرض على أحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم".وأشارت الى ان "القوات الأمنية قامت بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى الى استشهاد احد الضباط الذي قام بأسناد وتعزيز النقطة، استطاعت قواتنا الأمنية من قتل 3 إرهابيين احدهم انتحاري يرتدي حزام ناسف".

وأضافت انه "تم ضبط بحوزة الارهابيين اسلحة ونواظير ليلية ومازالت عمليات البحث مستمرة ضمن هذا القاطع".