انت الان تتابع خبر العدوان "الإسرائيلي" يواصل غارته على غزة.. حصيلة جديدة بأعداد الضحايا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الوزارة بأن "حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، بلغت 25 شهيدا، 76 إصابة".

وفي وقت سابق، استهدفت طائرات إسرائيلية شقة سكنية في برج H1 بمدينة حمد غربي خان يونس، مما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل وإصابات.



فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بعد يومين من الغارات التي أدت إلى مقتل 3 من قادة الحركة بالقطاع.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم علي غالي، عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس.

