انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزر تونغا بالمحيط الهادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقع الزلزال على بعد نحو مئة كيلومتر عن جزيرة نيواتوبوتابو البركانية المعزولة (شمال)، وعلى عمق 210 كيلومترات حسب المصدر نفسه.

وقال إن الزلزال لم يؤد إلى خطر حدوث تسونامي.

وقال جاري فيت من خدمة الأرصاد الجوية في تونغا "تلقينا مكالمات في الصباح الباكر من أشخاص شعروا (بالزلزال) لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار".



وشعر بالزلزال أيضا سكان مناطق تبعد 360 كيلومترا عن مركزه بما في ذلك في أبيا عاصمة ساموا.

وذكر متحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية في ساموا إن "هزات قوية" ضربت مبنى الهيئة بالقرب من أبيا لكن لم ترد أنباء عن أضرار.

وتقع تونغا وساموا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية مما يؤدي إلى نشاط زلزالي متكرر.

