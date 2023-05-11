شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوي: نحرص على استيعاب كافة الأراء بجلسات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسة الأمس ناقشت هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي ستبدأ الأسبوع القادم، وستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، موضحا أنه تم طرح كافة التفاصيل المتعلقة بآلية انعقاد الجلسات، ومن المقرر أن يصل عدد المشاركين بكل جلسة لـ 30 شخصية مشاركة، على أن تستمر كل جلسة لمدة 3 ساعات، مشيرا إلى أن المحور السياسي سيشهد انعقاد لجلستين خلال يوم الأحد.

وأوضح أن كل قضية ستأخد وقتها في المناقشات وطرحها لا يرتبط بجلسة واحدة فقط، بل من الممكن امتدادها لأكثر من جلسة على مدار الحوار الوطني، مؤكدا أن هناك حرص على استيعاب كافة الأراء والاستماع لمختلف الاطياف بالمجتمع.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات لن تعتمد على التصويت بل تسعى لخلق مزيد من المساحات المشتركة وفي حالة عدم التوافق سيتم رفع كافة التوصيات فلا إقصاء لأحد ولا تدخل من المقرر أو المقرر المساعد الا بعملية تنظيمية فقط، كما ستكون

الجلسات علنية سيتم الإعلان في نهاية الأسبوع حصاد ما تم خلال وما توصلنا إليه من سياسات وتوصيات.

وشدد أن هناك حرص من الأمانة الفنية ومجلس الامناء لخروج جلسات اللجان بصورة مشرفة حتى تحقق الغاية منها في استيعاب كافة الآراء داخلها والاستماع للجميع، وإتاحة مناخ مناسب لطرح المقترحات والأفكار، مشيرا إلى أن الجلسات تشمل مناقشة 113 قضية وهو أمر ليس بقليل، قائلا "لا نهدف لتشخيص المشكلات وإنما نسعى للمعالجة بمقترحات وحلول".

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسته الـ24 لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم، توافق المجلس على عقد الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور يوم ويمكن عقد حتى 4 جلسات فى اليوم الواحد لكل جلسة 3 ساعات من المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وستخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب وجلستان لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وتحدى التعاونيات.