في ظل الأزمة.. الصحة المصرية تعلن فتح عيادات للدعم النفسي للعائدين من السودان

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن المساعدات المصرية إلى السودانيين والمصريين العائدين من الخرطوم.



وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" أن هناك مجموعة من العيادات المتنقلة بالإضافة إلى العيادات الموجودة في الحجر الصحي، موضحا: دفعنا بـ10 عيادات متنقلة في مختلف التخصصات"



وأشار إلى أن رفع درجة الاستعداد حدث منذ بداية الأزمة السودانية وليس اليوم، مشيرا إلى أن هناك حالات من القادمين احتاجت إلى دخول المستشفيات.

ونوه بأن كل العيادات الموجودة في المنافذ الحدودية مرتبطة بمستشفيات للإحالة حسب التوزيع الجغرافي، كاشفا أنه جرى إحالة 113 حالة إلى المستشفيات وخرج منهم 91 والباقي يتلقى العلاج في المستشفيات.



ولفت إلى أن الحالات التي احتاجت إلى المستشفى حالات غسيل كلوي، وسيدات حوامل احتجن للمتابعة، وبعض الحالات أصحاب أمراض القلب، لافتا إلى أنه تم فتح عيادات للدعم النفسي للعائدين من السودان، حيث يتم متابعتهم لمدة أسبوعين للاطمئنان على صحتهم، والعلاج والأدوية مجانا تتحمله الدولة المصرية.