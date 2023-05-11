شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على إجراءات قبول الطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إجراءات قبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.



وقال "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى إن المجلس الأعلى أصدر بيان تفصيلي على الإجراءات التفصيلية لعملية القبول اليوم، لافتا إلى أنه اعتبار من السبت القادم 13 مايو سيتم فتح المواقع الالكترونية للجامعات الخاصة والأهلية لاستقبال أوراق الطلاب العائدين من الخارج.

وأضاف أن الطالب سيكتب بياناته بالكامل على الموقع والجامعة التي ينتمي إليها، وثاني الخطوات تصنيف الطلاب ما بين جامعات معتمدة سودانية روسية اوكرانية وجامعات غير مصنفة.



وتابع: "الطلاب العائدين من جامعات مصنفة يدخل في اجراءات التحويل الخاصة به للسنة الدراسية والمواد الدراسية التي انتهت، وبالنسبة للطلاب في جامعات غير معتمدة سيجري للطالب اختبار تحديد مستوى وهيتم في جامعات القاهرة وعين شمس، وبعد اتمام عملية الامتحان للطلاب يتحدد المستوى الدراسي اللي هيلتحقوا به".