انت الان تتابع خبر في النجف.. اعتقال عصابة نفذت 16 سرقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان، إنه "في اطار الاجراءات الاحترازية لمنع وقوع الجريمة ومن خلال متابعة ارباب السوابق توصلت معلومات مهمة لمديرية مكافحة اجرام النجف وبالتحديد مكتب الكوفة لمكافحة الاجرام عن عصابة تمتهن سرقة الدراجات النارية على الفور وجه قائد شرطة المحافظة اللواء باسم مجيد فيصل بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام العقيد علاوي حسين عبد الهادي وضباط ومنتسبي شعبة الكوفة لمكافحة الإجرام وبعد نصب الكمائن وجمع المعلومات تم القاء القبض على العصابة".



وأضاف البيان "بعد التحقيق معهم اعترفوا بارتكاب السرقات في مناطق متفرقة من المحافظة حيث بلغ عدد السرقات التي نفذوها (16) سرقة"، مشيراً الى "تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واجري كشف الدلالة في محل الحادث واحيلوا للقضاء".