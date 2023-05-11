15 قتيلا في انقلاب قارب شمال نيجيريا

ذكرت الشرطة أن قاربًا انقلب في شمال غرب نيجيريا، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا.
وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية سانوسي أبو بكر إن القارب كان متوجهاً إلى قرية دونديجي في ولاية سوكوتو عندما انقلب في وسط أحد الأنهار.
وكان على متن القارب 36 راكبا، تم إنقاذ 21 منهم. وماتت 13 أنثى ورجلان، وكان بعض القتلى من الأطفال.
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