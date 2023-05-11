5 ملايين دولار تمنحها المحكمة لمتهمة ترمب

وجدت هيئة محلفين أن دونالد ترمب مسؤول عن الإساءة الجنسية لكاتبة العمود إي جين كارول في عام 1996، وتم منحها 5 ملايين دولار في حكم قد يطارد الرئيس السابق أثناء حملته الانتخابية لاستعادة البيت الأبيض.

وتم تقسيم الحكم، حيث رفض المحلفون ادعاء كارول بأنها تعرضت للاغتصاب، ووجدوا أن ترمب مسؤول عن درجة أقل من الانتهاك الجنسي.

ويضيف الحكم إلى مشاكل ترمب القانونية ويقدم تبرئة لكارول، التي سخر ترمب من ادعاءاتها ورفضها لسنوات.

ولم يحضر ترمب المحاكمة المدنية وكان غائبًا عند قراءة الحكم.

الآثار المترتبة

ولم يتضح ما هي الآثار المترتبة على الحكم، إن وجدت على محاولة ترمب الرئاسية الثالثة. إنه في موقع قيادي بين المتنافسين من الحزب الجمهوري، وقد واجه القليل من العواقب السياسية في أعقاب الخلافات السابقة، بدءًا من شريط «الوصول إلى هوليوود» وحتى لائحة الاتهام الجنائية في نيويورك.

والتزم خصومه الجمهوريون الصمت في الغالب بعد صدور الحكم، في إشارة إلى إحجامهم عن تجاوز مؤيدي ترمب الذين يلعبون دورًا حاسمًا في الفوز بالترشيح الرئاسي.

وقال حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، أحد منتقدي ترمب القلائل في السباق، إن الحكم كان «مثالًا آخر على السلوك الذي لا يمكن الدفاع عنه لدونالد ترمب».

وصمة عار

وعلى الفور انتقد ترمب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، مدعيًا أنه لا يعرف كارول، وأشار إلى الحكم بأنه «وصمة عار» و «استمرار لأعظم مطاردة ساحرة في كل العصور». ووعد بالاستئناف.

وصافح محامي ترمب، جوزيف تاكوبينا، كارول وعانق محاميها، روبرتا كابلان، بعد إعلان الحكم.

وخارج قاعة المحكمة، قال للصحفيين إن رفض هيئة المحلفين لادعاء الاغتصاب بينما وجد ترمب مسؤولًا عن الاعتداء الجنسي كان «محيرًا» و «غريبًا».

وقال: «من الواضح أن جزءًا مني كان سعيدًا جدًا لأن دونالد ترمب لم يوصف بالمغتصب».

ودافع عن غيابه، مشيرًا إلى «جو السيرك» في المحاكمة. قال إن وجود ترمب هناك «سيكون أشبه بسيرك».

وقالت كارول، في بيانها الخاص، إنها رفعت دعوى قضائية ضد ترمب وذلك «لتبرئة اسمي واستعادة حياتي» وأضافت «اليوم، يعرف العالم أخيرًا الحقيقة. هذا الانتصار ليس لي وحدي بل لكل امرأة عانت بسبب عدم تصديقها».