شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير المالية للنواب: وثيقة ملكية الدولة تزيد موازنة 24/23 بقيمة 70 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن موازنة العام المالي الجديد 24/23 تتضمن 70 مليار جنيه إيرادات نتيجة تخارج الدولة على إثر وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذا انعكاس حقيقي لتفعيل الوثيقة وتنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

أضاف كوجك، أن الدولة المصرية لديها خطة واضحة لتعظيم إيراداتها غير الضريبية من بينها تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحركات أخرى.

أضاف نائب وزير المالية أن هذه الايرادات ستحول للموازنة وتحقق فائض أولى أكبر وستمنح قوة للاقتصاد المصرى مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.