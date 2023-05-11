شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النواب: انتهينا من تعديلات قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة انتهت من مناقشات قانون الرياضة الجديد، ولم يتبقي سوي اجتماعين سيتم خلالهما التصويت علي القانون ومن ثم عرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي بشأنه .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء اسماعيل الفار وكيل اول الوزارة وعدد من قيادات وزارة الشباب .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن القانون الخالي يوجد به خلل في عدد من المواد التي تعيق الاستثمار، وتم خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، الوصول اي افضل الطرق لتذليل عقابات مراكز التحكيم والاستثمار ، قائلا : لقد تصدت اللجنة لحل المشكلات القديمة في القانون.

ومن جانبه اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، أن الوزارة تسعى طوال الوقت لمزيد من التلاحم والتفاعل والتعاون مع مجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، ويتم إنجاز العديد من الملفات ومالم يحقق يتم النظر فيه، والوزارة تبذل قصارى جهدها لتحقيق ما يجب أن يكون.