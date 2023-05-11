شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد بهاء شلبى: حولنا مقترحات من تجارب دول أخرى لتلائم خصوصيات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه تم إدراك الموضوعات بلجان المحور الاقتصادى، لافتا إلى أن تم استلام أكثر من 10 آلاف مقترح وتم تبويب هذه المقترحات كى يكون لها عناوين تتضمن المقترحات وتكون الأساس كى يشارك فيها الناس.

وذكر أن المقترحات التي وصلت للجنة في مستوى جيد جدا، والحكم على هذه الأفكار يتم خلال جلسات الحوار الوطني، وستكون الجلسات معلنة ليتابع المواطنون أفكارهم وهي تناقش، وهذا يعمق فكرة المشاركة السياسية لدى المواطن.

وأوضح أن هناك الكثير من المقترحات التي تستلهم تجارب دول أخرى، ودورنا هو تحويلها لتكون مناسبة لخصوصية مصر والمجتمع المصري، حتى تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع دون معوقات.