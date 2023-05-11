شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: نعمل على تأسيس برنامج وطنى يتوافق عليه الجميع فى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن جميع القضايا المطروحة في لجان الحوار الوطني لها أولوية ونجاح الحوار متوقف على المشاركة الشعبية التي تتم من خلال المتابعة الإعلامية، فضلا عن ممثلي القوى المدنية والفئات الاجتماعية المختلفة.

وأضاف سيد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أنهم سيعملون على المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على قضية الثقافة والهوية، كل هذه القضايا مطروحة بهدف الوصول لتوافق حول رؤية لمصر والجمهورية الجديدة مدنية ديمقراطية.

وتابع: نعمل من أجل تنفيذ برنامج وطني يتوافق عليه الجميع في الحياة السياسية والتوسع للأحزاب وفتح للمشاركة للناس بالتفاعل، مشيرا إلى اهتمامهم بالاتفاق على شكل الهوية الاقتصادية لمصر وكيفية تقوية الاقتصاد المصري عن طريق الاعتماد على القطاعات الخاصة والتعاوني والدولة.

وأوضح سيد عبد العال، أن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي هو حوار وطني يعنى دعوة لمناقشة كل القضايا وكل القوى المشاركة وهذا حوار غير مسبوق ويتبني عليه استراتيجية طويلة لبناء دولتنا.