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كربلاء يحقق فوزاً ثميناً على النجف في الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455670-638193473457429348.jpg

2023-05-10 | 22:25

كربلاء يحقق فوزاً ثميناً على النجف في الدوري الممتاز

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حقق فريق كربلاء، اليوم الأربعاء، فوزاً ثميناً على ضيفه النجف في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي بهدفين لهدف.

 

وبهذا الفوز يقفز كربلاء الى المركز السادس بـ 40 نقطة، بينما بقي النجف في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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