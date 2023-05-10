كربلاء يحقق فوزاً ثميناً على النجف في الدوري الممتاز

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وبهذا الفوز يقفز كربلاء الى المركز السادس بـ 40 نقطة، بينما بقي النجف في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

حقق فريق كربلاء، اليوم الأربعاء، فوزاً ثميناً على ضيفه النجف في الدوري الممتاز لكرة القدم.

محمد يوسف

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