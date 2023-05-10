انت الان تتابع خبر كربلاء يحقق فوزاً ثميناً على النجف في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455670-638193473457429348.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-10 | 22:25
المصدر:
102 مشاهدة
حقق فريق كربلاء، اليوم الأربعاء، فوزاً ثميناً على ضيفه النجف في الدوري الممتاز لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي بهدفين لهدف.
وبهذا الفوز يقفز كربلاء الى المركز السادس بـ 40 نقطة، بينما بقي النجف في المركز السابع برصيد 39 نقطة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا