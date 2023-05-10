انت الان تتابع خبر في أوروبا.. حديث عن تجسس أمريكي على قيادات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مارياني في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي: "لقد حان الوقت لأن يواجه برلماننا أخيرا التدخل الأمريكي، والذي يشكل تهديدا كبيرا لاستقلالنا".

وذّكر مارياني بتصريحات رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون، الذي قال إن أجهزة المخابرات الأمريكية كانت تتنصت عليه منذ خمس سنوات. الأمر نفسه ينطبق على رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي.



وشدد على أن عدد القضايا المتعلقة بأنشطة وكالة الأمن القومي الأمريكية في الأراضي الأوروبية ضخم.

وأعربت الأمم المتحدة في وقت سابق عن قلقها للولايات المتحدة بشأن التجسس على اتصالات الأمين العام للمنظمة وموظفيها رفيعي المستوى، بشكل يتعارض مع التزامات الدولة بموجب ميثاق المنظمة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، بأن الولايات المتحدة، تحتل المرتبة الأولى عالميا، في مجال التجسس على الدول الأخرى، بما فيها الدول الأوروبية.