بعد اعلان رحيله عن برشلونة.. مودريتش يوجه رسالة الى بوسكيتس

ونشر مودريتش، صورة له مع بوسكيتس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب عليها: "أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين لعبت ضدهم على الإطلاق.. لقد كان هذا الأمر من دواعي سروري".

وينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة في الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير بأنه سينتقل إلى الدوري السعودي أو الأمريكي.



وقال بوسكيتس في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل "أريد شكر جميع الأشخاص الذين أتاحوا لي تجربة كل هذا من اليوم الأول وحتى النهاية".

وتابع "أشكر عمال النادي، وأفراد العلاج الطبيعي، الأطباء، رجال المعدات والمندوبين، المدربين والموظفين والمحللين، وقبل كل شيء رفاقي في الفريق الذين تشاركت معهم أوقات العيش واللعب".

وأضاف "كما أشكر الأعضاء والمشجعين من جميع أنحاء العالم، الذين قدموا لي دعمهم وحبهم طوال هذا الوقت، وبالطبع عائلتي التي كانت بجانبي دائما".

