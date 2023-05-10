القوات البحرية تدشن زورقين من الزوارق الدورية المتوسطة السريعة

دشّنت القوات البحرية الملكية السعودية في قيادة الأسطول الغربي، اليوم، الزورقين الثاني والثالث من مشروع «الزوارق الدورية المتوسطة السريعة» طراز كواش الفرنسية.

ورفع نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد الغريبي، العلم على الزورقين نيابة عن قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، إيذانًا بدخولها الخدمة الفعلية في الأسطول، وذلك بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحي عسيري، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «شانتيه نافال كواش» السيد كريستوف كلونكر، ومدير شركة إل آي جي نكس السيد تشول سو.

وتمتاز زوارق كواش بتصميمها الفريد والمتطور، ومحركاتها ذات السرعة العالية التي أكسبتها مرونة وخفة بالمناورات البحرية.

وتشتمل على تركيبة متطورة من الأنظمة الإلكترونية مثل: أجهزة المتابعة والاستشعار البصرية والحرارية وتبادل المعلومات والملاحة البحرية التي تمكنها من تنفيذ مهام البحث والرصد والمتابعة عبر نظام إلكتروني عالي الذكاء، كما تشتمل على منظومة مدفعية تغطي 360 درجة، ومنظومة حديثة ومتطورة لصواريخ عالية الدقة في الاستهداف والإصابة.

وتستخدم هذه الزوارق في تنفيذ المهام المختلفة منها: التدخل السريع، والحفاظ على الأمن البحري، وحماية المنشآت البحرية.

وقال نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد الغريبي: «تعدّ الزوارق التي جرى تدشينها اليوم إضافة نوعية لقدرات القوات البحرية، حيث ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة».