انت الان تتابع خبر "الناتو" يكشف عن خطط جديدة للدفاع عن أعضائه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كافولي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العسكرية للحلف، إن "الوقائع السياسية الجديدة تتطلب إعادة توجيه مهام الحلف من عمليات إدارة الأزمات خارج منطقة مسؤولية الناتو إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق، للدفاع عن كل شبر من أراضيه".وأضاف: "خطط الحلف الإقليمية الجديدة ذات مرجعية جغرافية، وهي موجهة لحماية مناطق محددة تابعة لدول الحلف، ونعمل على الدمج بين خطط الدفاع الوطني لدول الجناح الأمامي وخطط الحلف العامة، كما نسعى لتحسين قدرتنا على نشر قواتنا في المكان والزمان المناسبين".

وفي سياق متصل، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" الأميرال روب باور، بأن الخطط العسكرية الجديدة للحلف "ستتطلب نشر قوات جديدة بدرجة جاهزية عالية".